В Казани молодой рабочий погиб на стройке нового жилого комплекса

На строительной площадке нового ЖК в Приволжском районе погиб 36-летний рабочий. По данным республиканского Следкома, возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

Следователи выяснили, что рабочий подавал бетон для залики подземного паркинга. Мужчина залез на бетономешалку, но не удержался, потерял равновесие и упал, сильно ударившись затылком о металлические трубы на земле.

Травмы оказались смертельными, факт гибели констатировали приехавшие медики скорой.