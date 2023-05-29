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В Казани молодой рабочий погиб на стройке нового ЖК

В Казани молодой рабочий погиб на стройке нового жилого комплекса
В Казани молодой рабочий погиб на стройке нового ЖК

Фото: Бизнес Онлайн

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На строительной площадке нового ЖК в Приволжском районе погиб 36-летний рабочий. По данным республиканского Следкома, возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

Следователи выяснили, что рабочий подавал бетон для залики подземного паркинга. Мужчина залез на бетономешалку, но не удержался, потерял равновесие и упал, сильно ударившись затылком о металлические трубы на земле.

Травмы оказались смертельными, факт гибели констатировали приехавшие медики скорой.

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