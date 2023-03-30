В Казани молодой парень угрожал полицейским чем-то, похожим на пистолет

В Казани молодой парень угрожал сотрудникам полиции чем-то, похожим на пистолет

В Казани полиция получила сообщение от случайных очевидцев о том, что на паркове у супермаркета на улице Габишева в автомобиле BMW находится весьма подозрительная компания молодежи.

Когда стражи порядка попытались подойти к машине, чтобы узнать, что происходит, один из молодых людей достал предмет, похожий на пистолет, и направил его на правоохранителя.

Как сообщает "Татарстан-24", парня обезвредили, доставили в отдел полиции. Машину досмотрели, все подозрительное изъяли. Пострадавших нет.