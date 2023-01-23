В Казани молодая автоледи на KIA насмерть сбила пешехода

В Казани накануне случилось смертельное ДТП с участием молодой автолюбительницы. Девушка за рулем KIA сбила стоявшего посреди дороги мужчину.

Все случилось на улице Богатырской, 7. Как сообщает ОГИБДД Казани, 22-летняя автоледи на KIA Rio наехала на 57-летнего мужчину, который "находился на проезжей части без цели ее перехода".

От полученных травм пешеход скончался в медицинском учреждении. Других подробностей пока не сообщается.