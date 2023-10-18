В Казани могут повысить стоимость проезда: Госкомитет по тарифам рассматривает этот вопрос

Госкомитет Татарстана по тарифам получил заявки от транспортных организаций. Они просят поднять тарифы на проезд в казанском общественном транспорте. Однако пока считать вопрос решенным преждевременно, заявил глава отдела регулирования и контроля тарифов в непромышленной сфере Гаяз Миннебаев.

"Для этого необходимо проанализировать динамику цен на топливо, расходы на содержание за все месяцы. Это будет известно только ближе к концу года, когда будут самые точные цифры", – сказал Миннебаев.

Таким образом, до декабря точно можно не ждать повышения стоимости проезда, а потом - вопрос будет решен отдельно.