В Казани многодетная мать избила и выставила на балкон маленькую дочь в отместку ушедшему сожителю

Многодетная мать троих детей в Казани избила и выставила на балкон маленькую дочь. Она все сняла на видео и отправила сожителю, который незадолго до этого ушел после семейной ссоры.

Как сообщает "Татарстан-24", старшая дочь мучительницы воспитывается у бабушки. Также в семье есть мальчик-инвалид. По словам соседей семьи, самую маленькую дочь мать не любит, регулярно бьет.

В настоящий момент написано заявлению в полицию. Детей забрали в городскую больницу №18. По данному факту проводится проверка прокуратурой.