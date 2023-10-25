В Казани мигранты причастны к более 200 преступлениям

За 9 месяцев в Казани мигрантами совершено 226 правонарушений, это на 25% меньше, чем годом ранее. Об этом рассказала замначальника управления по вопросам миграции МВД РТ Наталья Рыжикова.

Большая часть преступлений связана с преступлениями против собственности - такаих совершено 127, против жизни и здоровья зарегистрировали 35.

Рыжикова обратилась к национальным диаспорам и попросила, чтобы они более внимательно работали с приезжими.

