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В Казани мигранты причастны к более 200 преступлениям

В Казани мигранты причастны к более 200 преступлениям

Фото: социальные сети

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За 9 месяцев в Казани мигрантами совершено 226 правонарушений, это на 25% меньше, чем годом ранее. Об этом рассказала замначальника управления по вопросам миграции МВД РТ Наталья Рыжикова.

Большая часть преступлений связана с преступлениями против собственности - такаих совершено 127, против жизни и здоровья зарегистрировали 35.

Рыжикова обратилась к национальным диаспорам и попросила, чтобы они более внимательно работали с приезжими.

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