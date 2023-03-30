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В Казани метробусы захотели запустить до Дербышек и ЖК "Салават купере"

В Казани метробусы хотят запустить до Дербышек и ЖК "Салават купере"
В Казани метробусы захотели запустить до Дербышек и ЖК "Салават купере"

Фото: открытые источники

Мэр Казани Ильсур Метшин предложить запустить метробусы до Дербышек и ЖК "Салават Купере". По его словам, такие направления на данный момент являются самыми подготовленными, чтобы уже сейчас запустить этот вид общественного транспорта.

Проводимая сейчас реконструкция Горьковского шоссе даст реальную возможность выделения отдельной полосы движения, необходимой для езды метробусов.

Метробус представляет собой общественный транспорт на грани синтеза автобусов и метрополитена. Метробусы передвигаются по отдельным полосам с резиновыми колесами. Дорожные пробки и заторы ему не страшны.

В среднем скорость движения метробуса составляет 33 километра в час прoтив обычной скорости автобуса 20 километров в час.

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