В Казани мужчина сильно избил старика на остановке общественного транспорта

Мужчина в Казани на остановке общественного транспорта сильно избил пожилого человека, об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Все случилось на остановке "Компрессорный". Агрессор подкрался к пенсионеру со спины и толкнул его прямо на проезжую часть. А потом начал избивать лежащего на дороге старика.

Странно, но очевидцы предпочли наблюдать за происходящим, не вмешиваясь в экзекуцию.

После избиения мужчина спокойно сел в автобус и скрылся в неизвестном направлении.