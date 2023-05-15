Новости Казани
· Служба новостей

В Казани местный житель сильно избил дедушку на остановке общественного транспорта

В Казани мужчина сильно избил старика на остановке общественного транспорта
В Казани местный житель сильно избил дедушку на остановке общественного транспорта

Фото: открытые источники

Мужчина в Казани на остановке общественного транспорта сильно избил пожилого человека, об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Все случилось на остановке "Компрессорный". Агрессор подкрался к пенсионеру со спины и толкнул его прямо на проезжую часть. А потом начал избивать лежащего на дороге старика.

Странно, но очевидцы предпочли наблюдать за происходящим, не вмешиваясь в экзекуцию.
После избиения мужчина спокойно сел в автобус и скрылся в неизвестном направлении.

Следующая новость ↓

Популярное

Общество

день назад

Летние каникулы урежут: российских школьников огорчили новым решением

Новости Казани

день назад

В Татарстане в городском парке на дереве нашли мертвого пожилого мужчину

есть ли решетки на вентиляции против тараканов?

Общество

день назад

В Трудинспекции разъяснили: в июне россияне смогут отдыхать 14 выходных дней

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Все проще, чем вам кажется: как казанцы будут праздновать свадьбы в 2023 году

установка душевого уголка в Новосибирске

Новости Казани

день назад

Уехала на заказ и исчезла: в Татарстане третьи сутки разыскивают пропавшую женщину-таксиста

Новости Казани

день назад

"Локтем прямо в лицо!": в Казани воспитательница в детсаду ударила ребенка из-за кашля

Новости Казани

3 часа назад

"Ее любили все - от мала до велика": в Казани умерла главврач детской поликлиники № 2 Роза Ахмадиева

Общество

день назад

Придется сеять заново: заморозки в Татарстане уничтожили 30 тысяч гектаров посевов
Новости Казани
день назад

Раис Татарстана Минниханов назначил Асгата Сафарова ответственным за доверие татарстанцев к Владимиру Путину

Раис Татарстана Минниханов назначил Асгата Сафарова ответственным за доверие татарстанцев к Владимиру Путину

Новости Казани

37 минут назад

Республика Татарстан попала в ТОП-3 лидеров рейтинга развития регионов России

Новости Казани

47 минут назад

В Казани произошло массовое ДТП с участием четырех машин

Новости Казани

час назад

Путин: "Казань подтверждает статус авторитетной площадки для деловых мероприятий"

Новости Казани

час назад

В Казани местный житель сильно избил дедушку на остановке общественного транспорта
Замминистра строительства Татарстана Элеонору Абубакирову освободили из-под ареста и отправили под подписку о невыезде
Новости Казани
день назад

Замминистра строительства Татарстана Элеонору Абубакирову освободили из-под ареста и отправили под подписку о невыезде

Новости Казани

час назад

В Казани из-за писем с угрозами опять эвакуируют школы

Новости Казани

3 часа назад

"Восхищался Путиным, обвинял во всем Байдена, а теперь приехал в Татарстан": в Свияжске побывал бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер

Новости Казани

3 часа назад

Синоптики рассказали, когда в Татарстан вернется летняя 25-градусная жара
Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%