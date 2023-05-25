Новости Казани
· Служба новостей

В Казани медики рассказали о состоянии раненой при стрельбе в поликлинике сотрудницы охраны

В Казани врачи проинформировали о состоянии раненой при стрельбе в поликлинике сотрудницы охраны
В Казани медики рассказали о состоянии раненой при стрельбе в поликлинике сотрудницы охраны

Фото: скриншот

Подписаться в Telegram

В Горздраве Казани сообщили о состоянии сотрудницы охраны, которую ранили при нападении на поликлинику.
Сообщается, что женщину доставили в больницу со сквозными ранениями, при которых кости и жизненно важные органы оказались не задеты.

Нападение случилось в 4 утра в поликлинике на улице Гладилова. Мужчина проник в здание, когда 67-летняя охранница попыталась его остановить, он выстрелил в нее и сбежал.

Он и его подельник были задержаны. Нападавшим оказался 50-летний ранее неоднократно судимый житель Татарстана. Прокуратура взяла на особый контроль расследование дела.

Следующая новость ↓

Популярное

Как заинтересовать ребенка спортом: рассказывает артистка балета Большого театра
Интересное в Казани
2 часа назад

Как заинтересовать ребенка спортом: рассказывает артистка балета Большого театра

Новости Казани

день назад

"Прогремело несколько выстрелов": в Казани на улице Тунакова неизвестный расстрелял мужчину

Интересное в Казани

2 часа назад

Как заинтересовать ребенка спортом: рассказывает артистка балета Большого театра

вызвать потравить тараканов в квартире

Лонгриды

день назад

"Как в Казани снять квартиру и не остаться без штанов": риэлтор дал ценные советы квартиросъемщикам

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

8 странных и необычных идей: чем заняться в Казани, если захотелось экзотичного досуга

мойка двигателей паром в Екатеринбурге

Новости Казани

4 часа назад

Раис Татарстана случайно рассекретил новую модель "Москвича" в Китае (фото)

Новости Казани

день назад

Без нее не пустят: детям в Татарстане при заезде в оздоровительные лагеря потребуется новая справка

Новости Казани

5 часов назад

Всем в один день: в Татарстане вводится единый день выплат для женщин с детьми

Новости Казани

22 часа назад

"Всем отдыхать!": жителей Татарстана ждут три короткие рабочие недели летом 2023 года

Новости Казани

день назад

Присела на скамейку и больше не встала: в Татарстане во время прогулки внезапно умерла школьница
Новости Казани
3 дня назад

Число сделок с недвижимостью выросло в апреле на 38%: в Росреестре рассказали о позитивных тенденциях для вторичного рынка

Число сделок с недвижимостью выросло в апреле на 38%: в Росреестре рассказали о позитивных тенденциях для вторичного рынка

Новости Казани

19 минут назад

В Казани власти снесут восемь незаконных торговых объектов

Новости Казани

39 минут назад

В Казани медики рассказали о состоянии раненой при стрельбе в поликлинике сотрудницы охраны

Новости Казани

3 часа назад

В Казани мужчина погиб на дороге под колесами автомобиля в сотне метров от своего дома

Новости Казани

3 часа назад

Стало известно, в какую сумму обойдется бюджету Казани проведение "Ночного велофеста"
В Татарстане зафиксирован "непомерный" рост детского травматизма, а лето еще даже не началось
Новости Казани
21 час назад

В Татарстане зафиксирован "непомерный" рост детского травматизма, а лето еще даже не началось

Новости Казани

3 часа назад

Соборную мечеть в Казани могут построить на воде

Новости Казани

3 часа назад

В Казани неизвестный проник в поликлинику в Кировском районе и подстрелил сотрудницу охраны

Новости Казани

20 часов назад

Поставят на ноги любого: казанские ученые создали новый метод восстановления спинного мозга после травм
В Казани зарегистрировали случай утечки опасного вещества с полигона "Химический" - жители жалуются на ядовитую вонь
Новости Казани
21 час назад

В Казани зарегистрировали случай утечки опасного вещества с полигона "Химический" - жители жалуются на ядовитую вонь