В Казани врачи проинформировали о состоянии раненой при стрельбе в поликлинике сотрудницы охраны

В Горздраве Казани сообщили о состоянии сотрудницы охраны, которую ранили при нападении на поликлинику.

Сообщается, что женщину доставили в больницу со сквозными ранениями, при которых кости и жизненно важные органы оказались не задеты.

Нападение случилось в 4 утра в поликлинике на улице Гладилова. Мужчина проник в здание, когда 67-летняя охранница попыталась его остановить, он выстрелил в нее и сбежал.

Он и его подельник были задержаны. Нападавшим оказался 50-летний ранее неоднократно судимый житель Татарстана. Прокуратура взяла на особый контроль расследование дела.

