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В Казани мать случайно убила сына на глазах у бабушки и его младшего брата

В Казани мать случайно убила сына на глазах у бабушки и его младшего брата

Фото: badfon.ru

В Казани в жилом доме на улице Короленко обнаружен труп молодого человека. Он погиб от ножевого удара в левое плечо. Предварительно установлено, что убила парня его мать, но сделала это не специально. Она хотела припугнуть сына, но одно неосторожное движение - и нож оказался в плече парня.

Свидетелями произошедшего стали бабушка и младший сын детоубийцы. Сам молодой человек жил с бабушкой, а мать и младший брат приехали к ним погостить, сообщает "Татарстан-24".

Женщину доставили в отдел полиции, на месте работают следователи.

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