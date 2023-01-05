В Казани мать случайно убила сына на глазах у бабушки и его младшего брата

В Казани в жилом доме на улице Короленко обнаружен труп молодого человека. Он погиб от ножевого удара в левое плечо. Предварительно установлено, что убила парня его мать, но сделала это не специально. Она хотела припугнуть сына, но одно неосторожное движение - и нож оказался в плече парня.

Свидетелями произошедшего стали бабушка и младший сын детоубийцы. Сам молодой человек жил с бабушкой, а мать и младший брат приехали к ним погостить, сообщает "Татарстан-24".

Женщину доставили в отдел полиции, на месте работают следователи.