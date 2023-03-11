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В Казани мать и сын остались без жилья в результате пожара в частном доме

В Казани мать и сын остались без жилья в результате пожара в частном доме

Фото: tumenpro.ru

Мать и сын в Казани лишились жилья из-за пожара, который случился ночью на улице Подгорная, пишет "Татарстан-24".

По словам хозяйки, она проснулась ночью и увидела, что искрит розетка. Пламя очень быстро начало распространяться, поэтому потушить огонь самостоятельно у домочадцев не получилось.

Жители дома как можно быстрее покинули помещение и вызвали все экстренные службы. Никто не пострадал, но спасти имущество не удалось. Прибывшие на место пожарные оперативно справились с огнем, но деревянная постройка успела выгореть изнутри.

Точную причину пожара будут устанавливать, а семье придется искать временное пристанище.

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