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В Казани ликвидируют незаконную свалку, которая наносит ущерб экологии

В Казани выявлена несанкционированная свалка от...

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В Казани выявлена несанкционированная свалка отходов — нарушение природоохранного законодательства обнаружили сотрудники Минэкологии Татарстана во время воздушного мониторинга. Как сообщает ведомство, свалка располагалась в Советском районе города и занимала площадь почти 500 квадратных метров.

На территории незаконно складировались строительные и бытовые отходы общим объемом более 230 кубометров. Специалисты Центрального управления министерства оценили ущерб, причинённый почве, в 297 тысяч рублей.

Нарушитель отказался добровольно компенсировать нанесённый вред, после чего Минэкологии подало иск в Советский районный суд Казани. Фемида встала на сторону экологов и обязала ответчика возместить причинённый ущерб.

В Минэкологии напомнили, что подобные несанкционированные свалки не только портят облик города, но и представляют серьёзную угрозу для окружающей среды и здоровья людей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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