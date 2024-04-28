В Казани летом проведут второй международный форум министров образования

В Казани с 9 по 12 июня пройдет международный форум министров образования «Формируя будущее»

Второй международный форум министров образования "Формируя будущее" пройдет в Казани с 9 по 12 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России по итогам встречи главы ведомства Сергея Кравцова с представителями зарубежных стран.

В ходе встречи Кравцов проинформировал дипломатических представителей стран Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки о достижениях российской системы образования и реализуемых международных проектах. Он также представил программу предстоящего форума министров образования.

Кравцов рассказал об основных направлениях развития отечественного образования, в том числе о подготовке к международным олимпиадам, воспитательной работе, изменениях в системе среднего профессионального и высшего педагогического образования, а также о деятельности федеральных детских центров.

Первый международный форум "Формируя будущее" прошел в Казани 8-9 июня 2022 года. В нем приняли участие представители более 40 стран, включая СНГ, Азию, Латинскую Америку, Африку, Европу и Ближний Восток. Личное участие в мероприятии приняли 18 министров образования.