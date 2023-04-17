В Казани кондуктор устроил драку с женщинами в салоне автобуса

В Казани в городском автобусе № 46 случилась драка между кондуктором и женщинами-пассажирками. Мужчина выталкивал одну из них, поднимал руки, но в ответ получал мощные удары кроссовками по голове. Матерная брань звучала на весь салон, сообщили очевидцы в соцсетях.

В итоге на помощь коллеге пришел водитель автобуса, пассажирки были изгнаны из транспорта, и автобус продолжил движение по маршруту. Однако неизвестным осталось, что стало причиной драки и кто первым ее начал.