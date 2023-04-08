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В Казани кондуктор попыталась вытолкать пассажира автобуса из-за неоплаченного проезда

В Казани женщина-кондуктор попыталась вытолкать пассажира из автобуса за неоплаченный проезд
В Казани кондуктор попыталась вытолкать пассажира автобуса из-за неоплаченного проезда

Фото: Telegram-канал "В Татарстане поймут"

Женщина-кондуктор в Казани попыталась вытолкать мужчину-пассажира из автобуса. Причиной стала неоплата проезда, пишет "Газета.ру", ссылаясь на Telegram-канал "В Татарстане поймут".

В сообщении уточняется, что все случилось в салоне автобуса № 31. Мужчина отказался заплатить за проезд 35 рублей, мотивируя свой отказ тем, что он как раз и едет зарабатывать деньги, которых пока нет.

Кондуктор начала настаивать на оплате, и тогда мужчина решил ей угрожать. Женщина попыталась вытолкать наглеца из салона. Чем закончилась история, не сообщается.

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