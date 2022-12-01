В Казани кондуктор автобуса безжалостно высадила пятиклассника на мороз - СМИ

В Казани кондуктор автобуса высадила пятиклассника на мороз за то, что школьник не смог оплатить проезд. О случившемся в социальных сетях рассказала мать ребенка.

По ее словам, сын ехал на тренировку в Центр бадминтона. На остановке "Даурская" он сел в автобус, следовавший по маршруту № 37.

"Сын сел в автобус. Протянул кондуктору образовательную карту. Выяснилось, что на ней осталось лишь 4 рубля. Позвонить мне ребенок не мог – с собой не было телефона. В итоге кондуктор просто высадила сына на следующей остановке", – рассказала мама школьника.

По словам матери, она составила претензию и жалобу в Ассоциацию перевозчиков РТ и попросила разобраться в ситуации.