В Казани клиент "Евроспара" обвинил персонал гипермаркета в закладке бомбы

В казанском гипермаркете "Евроспар" на Краснококшайской накануне сработала тревожная сигнализация - пьяный клиент начал кричать на весь магазин, что охрана объекта заложила в здании бомбу, а потому всем надо срочно эвакуироваться.

Как пишет "РВ", охранники пытались успокоить дебошира, но не вышла. На помощь пришли сотрудники Росгвардии.

Мужчину задержали по подозрению в хулиганстве. Пока ждали полицию, мужчина пытался вырваться и сбежать. Пришлось применить силу, повалить клиента на пол и заковать в наручники.

Задержанному 35 лет, в базах данных за ним числятся неоплаченные штрафы ГИБДД на сумму свыше 30 тысяч рублей. Добавится ли к ним штраф за хулиганство или правонарушителю предстоит административный арест, решит суд.