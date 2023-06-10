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В Казани клиент "Евроспара" обвинил персонал в закладке бомбы

В Казани клиент "Евроспара" обвинил персонал гипермаркета в закладке бомбы
В Казани клиент "Евроспара" обвинил персонал в закладке бомбы

Фото: Реальное время

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В казанском гипермаркете "Евроспар" на Краснококшайской накануне сработала тревожная сигнализация - пьяный клиент начал кричать на весь магазин, что охрана объекта заложила в здании бомбу, а потому всем надо срочно эвакуироваться.

Как пишет "РВ", охранники пытались успокоить дебошира, но не вышла. На помощь пришли сотрудники Росгвардии.

Мужчину задержали по подозрению в хулиганстве. Пока ждали полицию, мужчина пытался вырваться и сбежать. Пришлось применить силу, повалить клиента на пол и заковать в наручники.

Задержанному 35 лет, в базах данных за ним числятся неоплаченные штрафы ГИБДД на сумму свыше 30 тысяч рублей. Добавится ли к ним штраф за хулиганство или правонарушителю предстоит административный арест, решит суд.

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