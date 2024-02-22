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· Полина Сластникова

В Казани капремонт пройдёт в 163 домах

В Казани капремонт пройдёт в 163 домах

Мэрия Казани

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По информации мэрии города на капитальный ремонт выделят 2,4 миллиарда рублей. Из них 1,64 миллиарда поступили в бюджет от собственников помещений, ТСЖ и жилищно-строительных кооперативов

В 2024 году планируется заменить лифты, починить фасады и крыши, обновить системы водо-, энерго- и теплоснабжения в 163 домах. Ремонт также затронет подъезды и подвальные помещения.

В прошлом году капитальному ремонту уже подверглись 207 казанских многоквартирных домов.

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