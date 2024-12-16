В Казани известна новогодняя программа
Екатерина Елисеева
В региональной столице РТ на ул. Баумана появилась новогодняя иллюминация. Об этом рассказал председатель комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Саляхутдинов.
Как сказал специалист, на ул. Баумана и Кремлевской, пл. Свободы и в п. Черное озеро теперь тоже есть новогодняя иллюминацию. А на пл. Тысячелетия и в сквере Тинчурина эксперты установили цифры – 2025.
Возле центрального стадиона, на ул. Карла Маркса, Ершова, Вишневского, на Ленинской дамбе и пр. Универсиады появились световые объекты. Кроме того, на ул. Пушкина установлены каскад, елки и снежинки. В елочном городке местные жители могут посмотреть на домики для ярмарки и посетить кафе.
Подробнее о зимней программе в парках Казани.
Ранее мы писали о том, что ворон из зооботсада в Казани «съел» Чебурашку на глазах у посетителей.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец