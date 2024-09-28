В Казани изменится маршрут 33 автобуса

В Казани произошли изменения в маршруте автобусного сообщения под номером 33. Новая схема движения вступила в силу в связи со строительством Вознесенского тракта, что требует коррекции привычных маршрутов для удобства пассажиров.

Теперь автобусы будут курсировать в обратном направлении по следующему маршруту: проспект Победы – местный проезд – улица Закиева – улица Ю. Фучика и далее продолжать движение по прежней схеме. Данные изменения направлены на оптимизацию транспортных потоков в условиях начавшихся строительных работ, которые могут повлиять на доступность и безопасность движения в этом районе.

Представители городской администрации уверяют, что эти изменения временные и продлятся до завершения всех строительных работ, после чего маршрут вернется к своему оригинальному варианту. Пассажирам рекомендуется заранее ознакомиться с новой схемой маршрута и планировать свои поездки с учетом обновлений. Следите за информацией на официальных ресурсах для получения самой актуальной информации о движении общественного транспорта в городе.