В Казани из-за строительства метро перекроют улицу Фучика

В Казани будет ограничено движение по участку улицы Фучика из-за строительства метрополитена, сообщает мэрия Казани. В рамках работ, будет перенесен тепловод из зоны строительства второй линии.

Движение между домами №145 и №149 будет органичено. Местный проезд перекроют полностью, а также частично закроют основную дорогу.

Новые 4 станции второй ветки казанского метро хотят запустить в 2027 году. Вторая ветка должна будет соединить конечную станцию «Дубравная» первой ветки со станцией «Тулпар», которая расположится у «Меги».