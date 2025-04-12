В Казани из-за сильного ветра столб чуть не рухнул на пешеходов

В Казани, неподалеку от остановки «Разъезд Восстания», очевидцы сообщили о падении столба. По предварительным данным, пострадавших нет.

Место происшествия расположено рядом с пешеходным переходом.

Напоминаем, что в Татарстане сегодня ветер достигает 20–23 м/с, а в некоторых районах возможен гололёд. Спасатели призывают соблюдать осторожность на улице и избегать нахождения рядом с ненадежно закрепленными конструкциями.