В Казани из-за сильного ветра столб чуть не рухнул на пешеходов
Фото: соцсети
В Казани, неподалеку от остановки «Разъезд Восстания», очевидцы сообщили о падении столба. По предварительным данным, пострадавших нет.
Место происшествия расположено рядом с пешеходным переходом.
Напоминаем, что в Татарстане сегодня ветер достигает 20–23 м/с, а в некоторых районах возможен гололёд. Спасатели призывают соблюдать осторожность на улице и избегать нахождения рядом с ненадежно закрепленными конструкциями.
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