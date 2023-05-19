В Казани до конца 2023 года перекроют часть улиц Карла Маркса и Толстого

В Казани из-за реставрации художественного училища до конца года закроют дорогу

До конца текущего года в Казани будет перекрыта часть дороги у домов № 70 по Карла Маркса и № 10 по Льва Толстого. Это связано с необходимостью размещения строительных лесов и установки временного ограждения для проведения реставрационных работ в здании художественного училища.

В сборнике документов и правовых актов Казани появилось соответствующее распоряжение.

Дорога будет закрыта с 23 мая по 29 декабря этого года.