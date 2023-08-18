В Казани из-за пожара временно приостановили движение троллейбусов

Движение троллейбусов №3, 5, 9 и 12 временно приостановлено в Казани из-за обрыва провода на улице Глушко, сообщает комитет по транспорту столицы Татарстана.



Причиной обрыва провода стала изношенность контактной сети, из-за которой рабочий провод оторвался и упал на крышу троллейбуса маршрута №3. Это привело к возгоранию лакокрасочного покрытия и элементов пластиковой обшивки.



Спасатели оперативно потушили огонь с помощью огнетушителя, никто не пострадал. В настоящее время выясняются причины обрыва провода.Ожидается, что время задержки троллейбусов составит приблизительно 2 часа. На месте происшествия работают аварийные службы.