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· Артем Акчурин

В Казани из-за повреждения контактной сети встали троллейбусы

В Казани из-за повреждения контактной сети встали троллейбусы

kazan.mk.ru

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В центре Казани на мосту по улице Фатыха Амирхана произошло повреждение контактной сети. На месте трудятся спасательные службы.

По факту происшествия был временно изменен маршрут троллейбуса №1, который сейчас следует через улицу Чистопольскую. Об этом проинформировали в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

«На данный момент маршрут троллейбуса No1 временно изменен и проходит через улицу Чистопольскую. Мы рекомендуем заранее планировать свой маршрут в связи с проведенными изменениями», — говорится в сообщении.

Пока нет точной информации о возможном завершении аварийных работ.

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