В Казани из-за ночных забегов 19 августа на сутки перекроют Кремлевскую дамбу

В Казани ночью с 19 на 20 августа перекроют дорогу на некоторых улицах города. Все это из-за проведения легкоатлетического забега «Ночная Казань».

Стартовать спортсмены будут от парка «Урам». Движение планируется перекрыть от улицы Батурина до улицы Декабристов, от Кремлевской набережной до Сибгата Хакима, от улицы Декабристов до улицы Кремлевской набережной, от улицы Батурина до улицы Саид-Галеева, от улицы Федосеевской до улицы Кремлевской набережной, а также от улицы Ташаяк до площади Тысячелетия.

Но также стоит отметить, что забег должен был проводиться 15 июля, но был перенесен из-за проведения Суперкубка России по футболу.