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В Казани из-за нарушений закрылся суши-бар «Yokoso»

С витрин убрали три партии еды, общий вес котор...

Роспотребнадзор по Республике Татарстан

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После того как двое клиентов суши-бара «Yokoso» в Казани почувствовали ухудшение самочувствия и обратились за медицинской помощью, Роспотребнадзор Татарстана начал проверку заведения, принадлежащего ООО «Вкусная компания» и расположенного на улице Даурской, 40г.

Проверка выявила множество нарушений. Производственные процессы не соответствовали санитарным нормам, помещения находились в антисанитарном состоянии, а используемое оборудование не проходило необходимые гигиенические процедуры. Кроме этого, не было защиты от проникновения грызунов, в складских помещениях обнаружили немаркированные продукты и нарушения в условиях хранения. Также стало известно, что система внутреннего контроля за качеством продукции в компании не функционировала должным образом.

С витрин убрали три партии еды, общий вес которых составил 3,6 килограмма.

Анализ одной из проб — роллов с креветкой и курицей — показал наличие опасных бактерий: кишечной палочки и золотистого стафилококка.

По итогам проверки составили административные материалы, а деятельность компании временно приостановили. Помещения опечатали, а суд постановил закрыть заведение на 25 суток.

У пострадавших диагностировали нарушения в работе желчевыводящей системы — медики подтвердили дискинезию.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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