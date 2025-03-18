В Казани из-за нарушений на 60 суток закрылся бар «Тень»

После поступления жалоб на нарушение санитарных норм в казанском баре «Тень» специалисты Роспотребнадзора по Татарстану провели внеплановую проверку. Она была организована с согласия прокуратуры республики.

В ходе инспекции выявлен ряд нарушений санитарного законодательства. В заведении отсутствовала чёткая организация технологических процессов, помещения находились в неудовлетворительном санитарном состоянии, не было мер по защите от грызунов.

Также были зафиксированы проблемы с мытьём посуды – кухонная и столовая утварь обрабатывались в одной ёмкости. У сотрудников не было условий для соблюдения личной гигиены, поскольку отсутствовали раковины и туалет.

Кроме того, к работе допускались лица без медицинских осмотров, обучения по санитарным нормам и вакцинации, так как личные медицинские книжки отсутствовали. Заведение не проводило контроль за состоянием помещения, не осуществляло дезинсекцию и дератизацию, а также не предоставило документы на продукты питания.

По итогам проверки на владельца бара составлены административные протоколы, а его деятельность временно приостановлена. Суд принял решение закрыть заведение на 60 суток.