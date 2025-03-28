В Казани из-за нарушений на 30 суток закрылся фаст-фуд «EVOS»

После того как у одного из клиентов кафе быстрого питания «EVOS» в Казани (ул. Восстания, 83г) появились симптомы кишечной инфекции, специалисты провели санитарное расследование. Проверка затронула работу ИП Гадижиевой А.А., под чьим управлением находится заведение.

Инспекторы зафиксировали множество нарушений санитарных правил:

отсутствовала чёткая организация технологических процессов при приготовлении пищи;

кафе не имело достаточного набора оборудования и производственных помещений;

персонал работал без доступа к туалету;

не были оформлены технологические карты на блюда;

состояние помещений не соответствовало санитарным требованиям;

не проводились ежедневные медосмотры работников и мероприятия по дезинсекции и дератизации;

принимались продукты без маркировки и нужных документов;

полностью отсутствовал производственный контроль.

Кроме того, лабораторные анализы выявили кишечную палочку в пицце и шаурме «Цезарь», а в курином полуфабрикате — сальмонеллу.

В результате индивидуальному предпринимателю выписали протоколы об административных нарушениях, а также выдали предписание о временной приостановке работы кафе. Материалы передали в суд, помещения опечатали.

Суд принял решение закрыть заведение на 30 дней. У клиента, пожаловавшегося на самочувствие, диагностировали кишечную инфекцию неустановленного происхождения.