В Казани из-за нарушений на 30 суток закрылся фаст-фуд «EVOS»
Роспотребнадзор по Республике Татарстан
После того как у одного из клиентов кафе быстрого питания «EVOS» в Казани (ул. Восстания, 83г) появились симптомы кишечной инфекции, специалисты провели санитарное расследование. Проверка затронула работу ИП Гадижиевой А.А., под чьим управлением находится заведение.
Инспекторы зафиксировали множество нарушений санитарных правил:
- отсутствовала чёткая организация технологических процессов при приготовлении пищи;
- кафе не имело достаточного набора оборудования и производственных помещений;
- персонал работал без доступа к туалету;
- не были оформлены технологические карты на блюда;
- состояние помещений не соответствовало санитарным требованиям;
- не проводились ежедневные медосмотры работников и мероприятия по дезинсекции и дератизации;
- принимались продукты без маркировки и нужных документов;
- полностью отсутствовал производственный контроль.
Кроме того, лабораторные анализы выявили кишечную палочку в пицце и шаурме «Цезарь», а в курином полуфабрикате — сальмонеллу.
В результате индивидуальному предпринимателю выписали протоколы об административных нарушениях, а также выдали предписание о временной приостановке работы кафе. Материалы передали в суд, помещения опечатали.
Суд принял решение закрыть заведение на 30 дней. У клиента, пожаловавшегося на самочувствие, диагностировали кишечную инфекцию неустановленного происхождения.
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