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В Казани из-за матча "Рубина" с ЦСКА ограничили продажу спиртного и выкатили на улицы автозаки

В Казани из-за матча "Рубина" с ЦСКА ограничили продажу спиртного и выкатили на улицы автозаки

Фото: Татарстан-24

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Сегодня в Казани проводится матч чемпионата России - играют "Рубин" и ЦСКА (Москва). На время матча принято решение ограничить продажу спиртного на некоторых улицах, а также на городских улицах много полиции, выкатили автозаки, пишет "Татарстан-24".

Алкоголь не продают на улицах Астрономическая, Баумана, Наджми, Джалиля, Профсоюзная, Университетская и Чернышевского. Наливать могут только в общепите.

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