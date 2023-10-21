В Казани из-за матча "Рубина" с ЦСКА ограничили продажу спиртного и выкатили на улицы автозаки

Сегодня в Казани проводится матч чемпионата России - играют "Рубин" и ЦСКА (Москва). На время матча принято решение ограничить продажу спиртного на некоторых улицах, а также на городских улицах много полиции, выкатили автозаки, пишет "Татарстан-24".

Алкоголь не продают на улицах Астрономическая, Баумана, Наджми, Джалиля, Профсоюзная, Университетская и Чернышевского. Наливать могут только в общепите.