В Казани из-за гололеда столкнулись сразу восемь автомобилей, устроив большую пробку

В Казани движение в центре города на несколько часов оказалось парализованным из-за массового ДТП на Кировской дамбе. Там столкнулись сразу восемь автомобилей.

По предварительной информации, причиной стала скользкая дорога. Из-за аварии перекрыли трамвайные пути, пассажирам пришлось ждать, пока поврежденные легковушки уберут.

Серьезно пострадала только женщина, которая находилась в одном из автомобилей, с переломами ног ее госпитализировали.