В Казани из-за дождя не работали светофоры на 6 перекрестках
Госавтоинспекция Казани предупредила водителей о массовом отключении светофоров, причиной которого стала плохая погода.
По данным ведомства, перебои в работе зафиксированы на шести участках: перекрёстки улиц Ташаяк — Лево-Булачная, Тукая — Сары Садыковой, Амирхана — Сибгата Хакима, Тихорецкая — Алебастровая, Восстания — Октябрьская, а также пешеходный переход на Кремлёвской набережной.
Утром специалисты уже устранили неполадки на двух перекрёстках — Декабристов — Чистопольская и Павлюхина — Назарбаева. Светофоры на этих участках снова работают.
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