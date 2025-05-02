Госавтоинспекция Казани предупредила водителей о массовом отключении светофоров, причиной которого стала плохая погода.

По данным ведомства, перебои в работе зафиксированы на шести участках: перекрёстки улиц Ташаяк — Лево-Булачная, Тукая — Сары Садыковой, Амирхана — Сибгата Хакима, Тихорецкая — Алебастровая, Восстания — Октябрьская, а также пешеходный переход на Кремлёвской набережной.

Утром специалисты уже устранили неполадки на двух перекрёстках — Декабристов — Чистопольская и Павлюхина — Назарбаева. Светофоры на этих участках снова работают.