В Казани из ТЦ "Южный" эвакуировали около 2 тысяч человек - на подземной парковке вспыхнуло авто (видео)

В Казани из ТЦ "Южный" были эвакуировали около 2 тысяч человек. Причиной стал белый "Хёндэ Солярис", пишет Mash Iptash.

"Огонь заметил охранник. Он вызвал несколько пожарных расчётов и скорую. В ТЦ сработали системы оповещения, кто-то из посетителей сначала подумал, что это учебная тревога, поэтому на выход не спешили", - говорится в сообщении.

Закончилось всё хорошо — машину потушили подоспевшие пожарные.