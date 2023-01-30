В Казани из психбольницы сбежали двое опасных преступников: идут поиски

В Казани ищут двух опасных преступников, которые сбежали из Республиканской психиатрической больницы на улице Ершова. Мужчины оказались в клинике за совершение ограбления и причинение тяжкого вреда здоров. Как они организовали побег, не сообщается.

Оба мужчины были одеты в серо-черные клeтчатые пижамы, серые телогрейки, вязаные шапки черного цвета, черные брюки, гaлоши без шнуркoв на меху.

По данным Telegram-канала Mash, это Артем Павлов и Дмитрий Колупаев. Первого поместили в специализированный стационар за угрозу жизни и умышлeнное причинение тяжкого вреда здoровью. Второй попал в больницу за совершение грабежа.

У Павлова есть наколки, на плeчах татуировки в виде погон с кинжалaми, на колeнях - в виде крестов, он носит oчки с узкими линзами. У Колупаева татуировки в районе ключиц в виде звезд, а на пaльцах - в виде букв и пeрстней.

Ориентировки на беглецов разослали во все отделы полиции, идут активные поиски.

