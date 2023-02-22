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В Казани из ночного пожара спасли лежачего пенсионера

Лежачего пенсионера спасли из ночного пожара в Казани
В Казани из ночного пожара спасли лежачего пенсионера

Фото: ГУ МЧС РТ

В Казани минувшей ночью случился пожар в доме № 89 на проспекте Ямашева. Из квартиры удалось спасти лежачего пенсионера 1954 года рождения, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Татарстану.

Выяснилось, что в двухкомнатной квартире на четвертом этаже горели вещи и внутренняя обшивка балкона. Площадь пожара составила 4 квадратных метра.
Пенсионера чудом нашли во время разведки на кровати в спальне. Ходить он не мог из-за болезней и возраста. Пожарные достали мужчину и в маске спасаемого переправили по лестнице вниз, где передали в руки медиков.

В ведомстве изначально называли предварительной причиной пожара неосторожное обращение с огнем. Однако позже стало известно, что возгорание случилось из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования — случилось короткое замыкание самодельной сушилки для овощей.

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В Казани из ночного пожара спасли лежачего пенсионера