В Казани из ночного пожара спасли лежачего пенсионера

Лежачего пенсионера спасли из ночного пожара в Казани

В Казани минувшей ночью случился пожар в доме № 89 на проспекте Ямашева. Из квартиры удалось спасти лежачего пенсионера 1954 года рождения, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Татарстану.

Выяснилось, что в двухкомнатной квартире на четвертом этаже горели вещи и внутренняя обшивка балкона. Площадь пожара составила 4 квадратных метра.

Пенсионера чудом нашли во время разведки на кровати в спальне. Ходить он не мог из-за болезней и возраста. Пожарные достали мужчину и в маске спасаемого переправили по лестнице вниз, где передали в руки медиков.

В ведомстве изначально называли предварительной причиной пожара неосторожное обращение с огнем. Однако позже стало известно, что возгорание случилось из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования — случилось короткое замыкание самодельной сушилки для овощей.