В Казани ищут молодого мужчину, пропавшего 10 дней назад

В Казани идут активные поиски 33-летнего молодого мужчины. Олег Власов пропал около 10 суток назад.

10 мая, сообщили волонтеры "Лизы Алерт", он вышел из дома и больше о нем никто ничего не слышал.

Приметы: рост 185 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза серо-зеленые. Одежда: черная с оранжевым подкладом куртка, черный спортивный костюм, черные с желтыми полосками кроссовки.

Всех, кто может обладать хть какой-то информацией об этом человеке, просят позвонить на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный).