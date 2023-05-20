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В Казани ищут молодого мужчину, который пропал 10 дней назад

В Казани ищут молодого мужчину, пропавшего 10 дней назад
В Казани ищут молодого мужчину, который пропал 10 дней назад

Фото: открытые источники

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В Казани идут активные поиски 33-летнего молодого мужчины. Олег Власов пропал около 10 суток назад.

10 мая, сообщили волонтеры "Лизы Алерт", он вышел из дома и больше о нем никто ничего не слышал.

Приметы: рост 185 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза серо-зеленые. Одежда: черная с оранжевым подкладом куртка, черный спортивный костюм, черные с желтыми полосками кроссовки.

Всех, кто может обладать хть какой-то информацией об этом человеке, просят позвонить на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный).

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