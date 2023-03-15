В Казани иномарка провалилась в открытый канализационный люк

В Казани иномарка провалилась в открытый люк канализации, автоледи такого не ожидала

Утром 15 марта в Казани иномарка провалилась в люк на улице Ленской. Девушка, управлявшая авто, сообщила, что ездит по этой дороге каждое утро и всегда люк был закрытым, пишет "Татарстан-24".

Никаких ограждений и знаков, предупреждающих об опасности, по ее словам, на дороге также не было, и заметить ловушку на проезжей части было практически невозможно. Теперь автоледи планирует судиться с ответственным лицом за повреждения, которые получил ее автомобиль. Обстоятельства произошедшего выясняются.

