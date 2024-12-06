В Казани храм-памятник соединят с берегом пешеходным мостом

В Казани планируется провести масштабные работы по благоустройству территории вокруг храма-памятника воинам, которые отдали свои жизни в боях за освобождение города.

Директор фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Наиля Зиннатуллина рассказала, что ключевым элементом проекта станет новый пешеходный мост, который соединит остров, где расположен храм, с берегом. Существующая насыпная дамба будет демонтирована.

Кроме того, планируется восстановить звонницу храма. На Кировской дамбе появятся церковные лавки и трапезная для священнослужителей. Это решение было принято совместно с Казанской епархией.

Для удобства посетителей будут организованы две парковочные зоны: существующая парковка напротив храма и новая на улице Несмелова.

Пока точные сроки начала работ не определены. Специалисты Института развития городов РТ совместно с экологами и мелиораторами уточняют параметры моста, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду, пишет «БИЗНЕС Online».