Новости Казани
· 16+ · Анастасия Шарова

В Казани храм-памятник соединят с берегом пешеходным мостом

Подписаться в Telegram

В Казани планируется провести масштабные работы по благоустройству территории вокруг храма-памятника воинам, которые отдали свои жизни в боях за освобождение города.

Директор фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Наиля Зиннатуллина рассказала, что ключевым элементом проекта станет новый пешеходный мост, который соединит остров, где расположен храм, с берегом. Существующая насыпная дамба будет демонтирована.

Кроме того, планируется восстановить звонницу храма. На Кировской дамбе появятся церковные лавки и трапезная для священнослужителей. Это решение было принято совместно с Казанской епархией.

Для удобства посетителей будут организованы две парковочные зоны: существующая парковка напротив храма и новая на улице Несмелова.

Пока точные сроки начала работ не определены. Специалисты Института развития городов РТ совместно с экологами и мелиораторами уточняют параметры моста, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду, пишет «БИЗНЕС Online».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

7 часов назад

В Казани двое работников сорвались с высоты на стройке гостиницы у «Миллениума»

Новости Татарстана

21 час назад

10 декабря пройдет TgConf в Казани

уничтожение тараканов павловский посад

Лонгриды

день назад

Эксперты высказались о том, какие символы Казани лучше изобразить на новой купюре

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Красота без границ: подборка салонов красоты, где помогут создать праздничный образ, о котором вы мечтали

смм-услуги в Нижнем Новгороде

Новости Казани

день назад

В Казани закрыли еще одно кафе из-за санитарно-эпидемиологических нарушений

Новости Татарстана

9 часов назад

В Татарстане ожидаются морозы и снег в ближайшие дни

Новости Казани

день назад

В Казани после ДТП со скорой помощью скончался главный конструктор Зеленодольского ПКБ

Новости Казани

день назад

В Казани нашли 18-летнего иностранца, который ездил с поддельными госномерами

Новости Казани

3 часа назад

В Казани будут бороться с излишествами в благоустройстве парков
Лонгриды
день назад

Эксперты высказались о том, какие символы Казани лучше изобразить на новой купюре

Центробанк предложил новые варианты символов Ка...

Новости Казани

12 минут назад

В Казани храм-памятник соединят с берегом пешеходным мостом

Новости Татарстана

21 час назад

10 декабря пройдет TgConf в Казани

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане выделят 25,7 млрд рублей на поддержку в покупке жилья в 2025 году

Новости Казани

2 часа назад

Власти Казани утвердили график бесплатных парковок на 2025 год
В Казани снова не будут запускать салют в новог...
Новости Татарстана
3 часа назад

В Казани снова не будут запускать салют в новогоднюю ночь

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане приостановлена работа молочного цеха из-за болеющих коров

Новости Татарстана

3 часа назад

На 72-м километре автодороги Чистополь-Нижнекамск съехала в кювет легковушка

Новости Татарстана

3 часа назад

Раис Татарстана отметил важность сохранения двухуровневой МСУ
Свитер и носки с оленями – классика, но не един...
Интересное в Казани
6 дней назад

Свитер и носки с оленями – классика, но не единственный вариант. Рассказываем, как сделать необычный и изысканный подарок на Новый год