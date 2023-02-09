В Казани хотели отремонтировать мост "Миллениум", но пока сделать это не получается

На 2023 год планировался ремонт знаменитого казанского моста "Миллениум", но работы отменили, поскольку объект не попал в "дорожную" программу на текущий год.

Работы на мосту должны были быть проведены большие: со снятием асфальта, заменой металлоконструкций. Это забрало бы половину утверджденного бюджета. Как пишет "Бизнес Онлайн", об этом заявил первый заместитель директора - технический директор ГКУ "Главтатдортранс" Александр Куканов.

Работы были начаты в 2022 году, из-за них на несколько дней ограничивали движение. На данный момент мост считается не аварийным, поэтому решено провести лишь рaботы по водоотведению.

Напомним, в последний раз мост мaсштабно ремонтировали в 2012 году. Тогда за 67 миллионов рублей заменили асфальт на дороге.

