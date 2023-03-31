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В Казани хотят провести фестиваль китайского кино

В Казани задумали провести фестиваль китайского кино
В Казани хотят провести фестиваль китайского кино

Фото: canadagoose-store.ru

В столице Татарстана задумались об организации фестиваля китайского кино, в рамках которого были бы представлены самые интересные и необычные киноработы режиссеров Поднебесной. Об этом проинформировал генеральный консул КНР в Казани Сян Бо, пишет "Татар-информ".

По данным господина Бо, место и время фестиваля пока не определено, но ориентировочно событие намечено на осень текущего года.

По словам консула, сейчас ведутся переговоры о гастролях в Казани китайских театров, при успешном согласовании всех вопросов премьеры могут быть показаны уже летом.

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