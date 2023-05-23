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В Казани гостям и жителям запретили купаться в фонтанах

В Казани горожанам и туристам запретили купаться в фонтанах
В Казани гостям и жителям запретили купаться в фонтанах

Фото: открытые источники

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Жителей Казани предупредили, что купание в городских фонтанах может быть опасным. Комитет внешнего благоустройства столицы РТ разместил в телеграм-канале предупреждение, что фонтаны в городе не предназначены для водных процедур, поскольку не оборудованы для данной цели безопасным образом.

"Это декоративные элементы, выполняющие эстетические функции", — отмечается в сообщении Комитета внешнего благоустройства.

Также, отметили специалисты, в ряде фонтанов есть электрическое оборудование, и несмотря на наличие защиты, всякое может случиться.

"Также напомним, что никто не может гарантировать чистоту воды и защиту от инфекций. Специалисты проводят только механическую уборку мусора", — заявили в комитете.

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