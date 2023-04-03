В Казани местные власти на этой неделе начнут благоустраивать дворы

На наступившей неделе городские власти Казани начнут благоустраивать дворовые территории, об этом проинформировал руководитель Комитета внешнего благоустройства столицы РТ Игорь Саляхутдинов.

"Для своевременной поставки малых архитектурных форм заказчику работ направлены соответствующие спецификации. С поставщиками заключены договора на их поставку", - отметил чиновник, подтвердив, что работы планируется начать на текущей неделе.

2,8 миллиарда рублей в этом году в Казани выделили на республиканскую программу "Наш двор".

