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В Казани фура на скорости влетела в "Ниву" и протащила ее несколько метров

В Казани фура влетела в "Ниву" и несколько метров тащила легковушку
В Казани фура на скорости влетела в "Ниву" и протащила ее несколько метров

Фото: Татарстан-24

В Казани в ДТП на мосту через Волгу пострадал 41-летний водитель из Тюмени. Фура на скорости влетела в его "Ниву" и несколько метров тащила его по дороге, пишет "Татарстан-24".

По кадрам с места аварии видно, что лешковущка восстановлению не подлежит. Водитель госпитализирован.

Предварительно установлено, что водитель фуры не заметил "Ниву" и ударил ее в левый борт, после чего долго тащил по дороге.

Инспекторы разбираются в обстоятельствах ДТП.

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