В Казани фура влетела в "Ниву" и несколько метров тащила легковушку

В Казани фура на скорости влетела в "Ниву" и протащила ее несколько метров
Фото: Татарстан-24
В Казани в ДТП на мосту через Волгу пострадал 41-летний водитель из Тюмени. Фура на скорости влетела в его "Ниву" и несколько метров тащила его по дороге, пишет "Татарстан-24".
По кадрам с места аварии видно, что лешковущка восстановлению не подлежит. Водитель госпитализирован.
Предварительно установлено, что водитель фуры не заметил "Ниву" и ударил ее в левый борт, после чего долго тащил по дороге.
Инспекторы разбираются в обстоятельствах ДТП.