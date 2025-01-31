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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани эвакуировали посетителей 2 ТЦ

Торговый центр был закрыт для входа на примерно...

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В казанских торговых центрах «Южный», «Сувар Плаза» и IT-парке была проведена эвакуация посетителей. По словам местных жителей, в ТРЦ «Южный» сработала пожарная сигнализация.

Как сообщается в местных телеграм-каналах, эвакуация в «Южном» началась 31 января около двух часов дня. Людей попросили выйти на улицу.

Торговый центр был закрыт для входа на примерно 30 минут. На место прибыли пожарные и скорая помощь. Местные жители высказывали свои догадки по поводу причины эвакуации.

По их словам, возможно, это была плановая проверка, или кто-то, вероятно, создал опасность в туалете.

Позже появилась информация о том, что эвакуировали и другие торговые центры, такие как «Сувар Плаза» и IT-парк, но официальных заявлений от спецслужб пока не поступало.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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