В Казани эвакуировали посетителей 2 ТЦ
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В казанских торговых центрах «Южный», «Сувар Плаза» и IT-парке была проведена эвакуация посетителей. По словам местных жителей, в ТРЦ «Южный» сработала пожарная сигнализация.
Как сообщается в местных телеграм-каналах, эвакуация в «Южном» началась 31 января около двух часов дня. Людей попросили выйти на улицу.
Торговый центр был закрыт для входа на примерно 30 минут. На место прибыли пожарные и скорая помощь. Местные жители высказывали свои догадки по поводу причины эвакуации.
По их словам, возможно, это была плановая проверка, или кто-то, вероятно, создал опасность в туалете.
Позже появилась информация о том, что эвакуировали и другие торговые центры, такие как «Сувар Плаза» и IT-парк, но официальных заявлений от спецслужб пока не поступало.
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