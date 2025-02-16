В Казани эвакуатор Mercedes-Benz устроил дрифт

В Казани, в районе Берёзовой рощи, эвакуатор с погруженным на платформу Mercedes-Benz G-класса устроил дрифт. Посты с видеозаписями этого инцидента начали появляться в социальных сетях.

На кадрах видно, как спецтехника делает круги вокруг столба. Авторы публикации в Telegram-канале «Казань Да!» предположили, что это мог быть необычный способ доставки, скрытый талант водителя или просто неудачный день на дороге.

Однако многие местные жители негативно отреагировали на происходящее, назвав участников видео «убогими» и раскритиковав подобное поведение.