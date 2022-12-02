В Казани еще один кондуктор попыталась выгнать из автобуса ребенка на мороз: вступились пассажиры

Сегодня, 2 декабря, в Казани в автобусе №45 кондуктор пыталась высадить мальчика, у которого на карте не хватило денег на оплату проезда. Так и пошел был школьник на мороз, но его спасла одна из пассажирок, мужественно заступившаяся за ребенка, пишет "Татарстан-24".

"Кондуктор не имеет права высаживать его, я реально испугалась физической расправы надо мной. Она начала кричать и на меня, и на мальчика. А наш господин Темляков считает всех вежливыми", - рассказала женщина.

Напомним, это уже не первый подобный случай. Только вчера появилась информация, что пятиклассника высадили из автобуса №37 из-за того, что у него не было денег на оплату проезда. Прокуратура проводит проверку.