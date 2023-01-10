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В Казани еще два человека отравились угарным газом и госпитализированы

В Казани еще два человека отравились угарным газом и госпитализированы

Фото: socialinform.ru

В Казани еще два человека отравились угарным газом и доставлены в больницу, сообщает пресс-службы ГУ МЧС РТ.

Все случилось сегодня, 10 января, в СНТ "Лагерная" в Кировском районе столицы Татарстана. Предварительно установлено, что отравление произошло от камина в дачном доме.

Мужчину 1988 года рождения с диагнозом "отравление угарным газом средней степени тяжести" и женщину 1987 года рождения с диагнозом "отравление угарным газом средней степени тяжести" госпитализировали в городскую клиническую больницу №7. Причина происшествия устанавливается.

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