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В Казани двое работников сорвались с высоты на стройке гостиницы у «Миллениума»

В столице Татарстана на стройке гостиниц рядом ...

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В столице Татарстана на стройке гостиниц рядом с мостом «Миллениум» произошёл трагический инцидент - двое сотрудников ООО «Стройэкспо» упали с высоты, получив серьёзные травмы. Об этом стало известно от Государственной инспекции труда по Республике Татарстан.

Инцидент произошёл в сентябре. Рабочие упали с высоты около шести метров, получив множественные переломы. В ходе расследования были выявлены многочисленные нарушения: отсутствие средств защиты от падения с высоты, несоблюдение мер безопасности и недочёты в организации рабочего пространства.

По информации из базы данных «Контур.Фокус», руководителем ООО «Стройэкспо» является Владимир Кукуль. Компания основана в 2008 году и специализируется на строительстве жилых и коммерческих объектов.

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