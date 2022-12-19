В Казани два месяца ищут 45-летнюю женщину: возбудили дело об убийстве

45-летнюю жительницу Казани Альбину Якубову разыскивают в Казани уже два месяца, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По факту ее исчезновения Следком РТ возбудил уголовное дело об убийстве.

Установлено, что 21 октября 2022 года Альбина Якубова ушла из дома по ул. Восстания в Казани и не вернулась. В последний раз её видели 22 октября в кафе "Баку" на улице Мавлютова. После этого никаких данных о местонахождении женщины нет.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Альбины Якубовой, просят срочно обратиться в правоохранительные органы.