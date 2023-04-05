В Казани приставы 5 часов пытались забрать у должницы Infiniti

В столице Татарстана судебные приставы на протяжении 5 часов пытались забрать у должницы ее Infiniti, информирует пресс-служба ФССП по Татарстану.

Женщина должна была за кредит и имела неоплаченные налоги на общую сумму около 2 миллионов рублей. Было возбуждено исполнительное производство, но даже после этого жительница Казани не поспешила погасить долги.

Тогла приставам не осталось ничего другого, как выяснить, где находится иномарка женщины. Должница проявила недюжую выдержку и целых 5 часов упорно не отдавала Infiniti FX37.

Только через пять часов она взяла личные вещи и покинула салон автомобиля, который был доставлен на спецстоянку. Теперь у владелицы есть 10 дней на оплату долга, иначе ее Infiniti уйдет с молотка в счет погашения задолженностей.